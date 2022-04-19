Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı - Son Dakika
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Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

19.04.2022 12:36
Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı

Haklarında 7 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ firarisi doktorun biri İstanbul diğeri ise Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

Haklarında 7 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ firarisi doktorun biri İstanbul diğeri ise Ankara'da yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetleri tarafından aranan F.B.'nin (52) Ankara'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı tespit edildi. Yakalanan doktor adli makamlarca tutuklanarak Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetlerinde aranan Ö.C.'nin (57) İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi. Aranan doktor gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SİVAS

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Sivas merkezli 'terör' operasyonuna 4 gözaltı Sivas merkezli 'terör' operasyonuna 4 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ'cü doktorlar yakalandı - Son Dakika


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