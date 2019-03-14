Firari Fetö'cü Emniyet Müdürü Isparta'da Yakalandı
41 dakika önce
Isparta'da FETÖ/PDY'ye üye olma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlar ile ByLock kullandığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü, terörle mücadele polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Isparta'da FETÖ/PDY'ye üye olma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlar ile ByLock kullandığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü, terörle mücadele polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Batıkent Mahallesi'nde bir ikamette yaptığı operasyonda Ankara Terör Suçları Bürosu'ndan "FETÖ/PDY'ye üye olma" ve Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi'nce "görevi kötüye kullanmak" suçlarından firar olarak aranan, aynı zamanda Bylock kullanıcısı olan eski 1. sınıf Emniyet Müdürü İlhan S. yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan S.'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:53 Kaynak: İHA
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