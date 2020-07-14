Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E'yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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