Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.E. yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.E. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E'yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı - Son Dakika
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