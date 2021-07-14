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Firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül - Son Dakika

Firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:58
Firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül, System.String[]

İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde yer alan 338 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi için toplam 664 milyon lira ödül konuldu.

İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde yer alan 338 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi için toplam 664 milyon lira ödül konuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının yer aldığı "aranan teröristler" listesinde bulunan 338 FETÖ firarisinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüllerin toplamı 664 milyon lirayı buluyor.

Listede yer alan 338 FETÖ firarisinden 41'i kırmızı, 23'ü mavi, 16'sı yeşil, 48'i turuncu, 210 kişi de gri kategoride aranıyor.

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül listesinde, örgüt yöneticisi sivillerin yanı sıra darbe girişimini yöneten FETÖ firarisi askerler de yer alıyor.

"Terörden arananlar" listesinde bulunanlardan bazı isimler dikkati çekiyor.

Kırmızı kategoride başına 10'ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz, Suat Yıldırım ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

Aynı listede darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Turgay Sökmen ile helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve eski astsubaylar Bilal Kurugül ile Mesut Fırat yer alıyor.

FETÖ'nün darbe girişimini finanse ettiği öne sürülen Muhammed Dahlan da listede dikkati çeken isimler arasında bulunuyor.

Kırmızı kategoride aranan 41 firari FETÖ'cünün başına toplam 410 milyon lira ödül konuldu.

Karlov suikastı sanığı Emrullah Uslu mavi listede

Listede başına 3'er milyon lira ödül konulan 23 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer aldı.

Aralarında elebaşı Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, örgütün "istihbarat imamı" Murat Karabulut, "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri ve Karlov suikastı sanığı Emrullah (Emre) Uslu'nun da yer aldığı firariler 69 milyon lira ödülle aranıyor.

Yeşil kategoride yer alan 16 firari FETÖ'cünün başına da toplam 32 milyon lira ödül konuldu.

Bu kategoride arananlar arasında, örgütün sözde "İç Anadolu ve Ankara imamı" Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, "Fransa imamı" Hüseyin Karakuş, "Belçika imamı" Davut Yalçın ve "İngiltere imamı" Adnan Azak ile "Gürcistan imamı" Adem Önal da bulunuyor.

Turuncu kategorideki 48 firari FETÖ mensubu 1'er milyon lira ödülle aranıyor. Bunlar arasında, FETÖ'nün sözde "Ege bölge imamı" Bekir Baz, "Irak imamı" Talip Büyük ve "Nijerya imamı" Hikmet Çoban yer alıyor.

Eski savcı Zekeriya Öz gri kategoride

Gri kategoride ise 210 firari FETÖ mensubu 105 milyon lira ödülle aranıyor.

Örgütün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza- İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, eski emniyet müdürü Recep Güven ile Ergenekon soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten eski savcı Zekeriya Öz bu kategoride yer alıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Medya, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül - Son Dakika


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