Firari Fetö'cüler Yakalandı
41 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'ye ait olan ve daha önceden kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında Ankara Şereflikoçhisar
Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Seyyid Ç. ile Nuray Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 yıldır firari olan şahısların Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı