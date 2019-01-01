Son Dakika Haberleri: Firari Fetö'cüler Yakalandı

Firari Fetö'cüler Yakalandı

41 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari Fetö'cüler Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'ye ait olan ve daha önceden kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında Ankara Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Seyyid Ç. ile Nuray Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 yıldır firari olan şahısların Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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