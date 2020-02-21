Firari FETÖ'cülere ABD meclisinden övgü - Son Dakika
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Firari FETÖ'cülere ABD meclisinden övgü

7 saat önce

Virginia Delegeler Meclisi'nde konuşan ABD'li politikacı Mark Sickles, firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'yi mecliste 'cesur gazeteciler' olarak tanıttı.

Firari FETÖ'cülere ABD meclisinden övgü, System.String[]

Virginia Delegeler Meclisi'nde konuşan ABD'li politikacı Mark Sickles, firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'yi mecliste 'cesur gazeteciler' olarak tanıttı. Meclistekiler ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttu.

ABD'nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisi'nde Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği'nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici'nin 'sürgün edilmiş' medya çalışanları olduğunu söyledi.

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici'yi 'soruşturma geçirmiş, vatansızlar' diye tanımladı.

ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.

Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini 'masum' göstermeye çalışmıştı.

14.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda Türkiye aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Adem Yavuz Arslan, Virginia, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
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