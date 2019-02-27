Firari Fetö Hükümlüsü, Ağabeyinin Kimliğiyle Yakalandı
16 dakika önce
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası onanan eski öğretmen Mehmet Emin İ., ağabeyine ait kimlikle yakalandı.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası onanan eski öğretmen Mehmet Emin İ., ağabeyine ait kimlikle yakalandı.
Kayseri'de, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenen Mehmet Emin İ., 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada tutuklu yargılandı. Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Mehmet Emin İ., 8 ay önce sonuçlanan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Yargıtay tarafından 3 ay önce cezası onanan Mehmet Emin İ., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaldığı evden çıkarken ağabeyine ait kimlikle yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin İ., emniyete götürüldü. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı
Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim
Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye
Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı