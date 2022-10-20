Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı - Son Dakika
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Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

20.10.2022 10:38

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Zafer Biryol, Büyükçekmece, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı - Son Dakika

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