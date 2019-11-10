Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı
Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı

7 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı, System.String[]

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Amasya İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan eski polis memuru M.K'yi bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Daha önce meslekten ihraç edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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