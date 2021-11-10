KAYSERİ'de, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, polislikten ihraç E.A., saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç eski polis memuru E.A.'nın Melikgazi ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, E.A.'yı saklandığı evde yakalandı. E.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Firari FETÖ hükümlüsü eski polis, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika