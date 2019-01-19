Firari Fetö Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı
57 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, Eskişehir
'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Bartın
Orman İşletme Müdürlüğünde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan E.S'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.
Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi Uluönder Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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