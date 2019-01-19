Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı

Firari Fetö Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı

57 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Firari Fetö Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Orman İşletme Müdürlüğünde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan E.S'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi Uluönder Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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