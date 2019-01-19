Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Hükümlüsü, Eskişehir'de Yakalandı

Firari Fetö Hükümlüsü, Eskişehir'de Yakalandı

10 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S., Eskişehir'de yakalandı.

Firari Fetö Hükümlüsü, Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S., Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'nde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen, 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan E.S.'yi, Uluönder Mahallesi'nde kovalamacayla yakaladı. Gözaltına alınan E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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