Firari Fetö Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Kargo'nun eski Eskişehir Bölge Müdürü olan, 2016'da başlatılan soruşturma ve sonrasında açılan dava kapsamında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali A'nın, Eskişehir'de saklandığını belirledi.



Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A'yı, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.



Gözaltına alınan Ali A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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