Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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