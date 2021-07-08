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Firari FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı

08.07.2021 11:43
Firari FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı, System.String[]

KASTAMONU'da FETÖ/PDY'nin 'üniversitede öğrenci yapılanması'ndan sorumlu olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., Konya'da saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı.

KASTAMONU'da FETÖ/PDY'nin 'üniversitede öğrenci yapılanması'ndan sorumlu olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., Konya'da saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'üniversitedeki öğrenci yapılanması'ndan sorumlu H.A.'nın Konya'da 'gaybubet evi'nde saklandığını tespit etti. Hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 2 yıldır tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranan H.A., operasyonla gözaltına alınıp, Kastamonu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı - Son Dakika


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