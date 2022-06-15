Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
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Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

15.06.2022 21:39
Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Ergani ilçesinde bir adrese geleceği öğrenildiği belirtildi.

Ekiplerin icra ettiği operasyon sonucunda, şüpheli A.T. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika

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