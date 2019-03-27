Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı
42 dakika önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan Göksel B'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda bu kişiyi gözaltına aldı.
Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Göksel B'nin, Anadolu Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiyken FETÖ desteğiyle üniversitede öğrenci işlerine bilgisayar işletmeni memuru olarak atandığı belirtildi. Hükümlünün, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini örgüte verdiği ve bu şekilde FETÖ'ye eleman temin ettiği, 2016 yılında ise üniversiteden ihraç edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:31 Kaynak: AA
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