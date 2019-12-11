Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

6 saat önce

Hatay'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Nurgül Ö'nün, Sakarya Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurgül Ö. cezaevine gönderildi.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:47 Kaynak: AA
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