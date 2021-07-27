Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne üye olmak suçlarından aranan 4 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri yapılan çalışmalarla 4 şüphelinin yerini tespit etti. FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.P. (39) ve T.A. (43), yine terör örgütüne üye olmak suçunda aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. (46) ile hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (42) isimli şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

(Yasin Can/İHA)