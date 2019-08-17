Firari FETÖ sanığı Eskişehir'de yakalandı
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ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuri D., polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:37 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuri D., polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' ile 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Nuri D.'nin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis
ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Nuri D. hakkındaki hapis cezası nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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