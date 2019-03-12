Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı

Firari Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'deki FETÖ/PDY davasında hapis cezasına çarptırılan firari sanık Halil S., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Firari Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'deki FETÖ/PDY davasında hapis cezasına çarptırılan firari sanık Halil S., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasında hakkında 3 yıl 15 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı çıkarılan firari Halil S.'nin kent merkezindeki evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri Halil S.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Halil S., işlemleri için emniyete götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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