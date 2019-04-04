Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Sanığı Yakalandı

Firari Fetö Sanığı Yakalandı

30 dakika önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan ve Ordu'da yakalanan sanık tutuklandı.

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Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan ve Ordu'da yakalanan sanık tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütü" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Haris Dikci, Ordu'da yakalandı.

Dikci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Haris Dikci hakkında, aralarında eşinin de bulunduğu 19 kişi ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla dava açılmış, yakalanamadığı için dosyası ayrılmıştı.

Haklarında dava açılan 19 kişiden 15'i, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum olmuş, bir kişi beraat etmiş, 2 kişinin dosyaları ise "mor beyin" kapsamında ayrılmıştı.

Dava kapsamında dosyaları ayrılan firari durumdaki Haris Dikci ve Murat Torlakoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Bolu, Ordu, Güncel
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