Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
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Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör ÖRgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülerek aranan iki şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör ÖRgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülerek aranan iki şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde muvazzaf yüzbaşı S.G. ile uzman çavuş S.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında soruşturmanın devam ettiği kentlere gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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