Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelileri Örgütün Hücre Evlerinde Yakalandı

Firari Fetö Şüphelileri Örgütün Hücre Evlerinde Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 9 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 10'u, Kayseri'de örgütün hücre evlerinde yakalandı.

Firari Fetö Şüphelileri Örgütün Hücre Evlerinde Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 9 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 10'u, Kayseri'de örgütün hücre evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kayseri, Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon, Aydın, Aksaray ve Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, örgütün Kayseri'deki hücre evlerinde saklandığını tespit eden ekipler, bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, K.Y, U.K, M.S, F.N, B.D, Ö.Ç, T.A, C.P, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülen zanlıların, hücre evlerinin elektrik, doğal gaz ve su abone işlemlerinde başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

Firari 5 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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