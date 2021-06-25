NİĞDE FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ ÖĞRETMEN, 'GAYBUBET EVİ'NDE YAKALANDI - Son Dakika

'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 5 yıldır aranan eski öğretmen C.S., Ankara'da 'gaybubet evi'nde yakalanıp, Niğde'ye getirildi. Niğde'de FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2016 yılından bu yana aranan C.S.'nin, Ankara'daki örgüte ait 'gaybubet evi'nde gizlendiği tespit edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanan eski öğretmen C.S., Niğde'ye getirildi. C.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.