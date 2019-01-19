Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

Firari Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Firari Fetö Şüphelisi Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Bartın Orman İşletme Müdürlüğünde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan E.S.'nin Eskişehir'de saklandığını tespit edildi. Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.'yi Uluönder Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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