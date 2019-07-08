Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Derya S., polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.

Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Derya S., polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan Derya S.'nin Batıkent Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri Derya S.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Derya S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderileceği belirtildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:50 Kaynak: DHA
Eskişehir, Bursa, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezası Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]