Firari Fetö Şüphelisi Gözaltına Alındı - Kocaeli
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk
Havalimanında yakalandı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:28 Kaynak: AA
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