Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Gözaltına Alındı - Kocaeli

Firari Fetö Şüphelisi Gözaltına Alındı - Kocaeli

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanında yakalandı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:28 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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