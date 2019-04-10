Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Karı Koca Sahte Kimlikle Yakalandı

Firari Fetö Şüphelisi Karı Koca Sahte Kimlikle Yakalandı

11 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalandı.

Firari Fetö Şüphelisi Karı Koca Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalandı.

KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eski hakim R.K.K. ile eski savcı kocası H.K'nın Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi'ndeki bir eve yaşadıklarını tespit eden ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı. fETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:19 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Karı Koca Sahte Kimlikle Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]