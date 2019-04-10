Firari Fetö Şüphelisi Karı Koca Sahte Kimlikle Yakalandı
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Firari FETÖ şüphelisi karı koca sahte kimlikle yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:28 Kaynak: İHA
Firari FETÖ şüphelisi karı koca sahte kimlikle yakalandı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye
İlçesinde hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.
KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eski hakim R.K.K. ile eski savcı kocası H.K'nın Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi
'ndeki bir eve yaşadıklarını tespit eden ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı.
Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Eşen
T Tipi Ceza Evine gönderildi.
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