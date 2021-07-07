Üye Girişi
Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı

07.07.2021 14:32
Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı, System.String[]

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY suç örgütüne üye olmaktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Y.'nin (50) Aksaray'da bir ikamette gizlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin saklandığı ikamete operasyon düzenleyen TEM ekipleri, şahsı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - AKSARAY

Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti 14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı 14:27 Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi 14:26 Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 14:12 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi 14:03 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap 13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü 13:08 Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı 13:06 Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı

Son Dakika Haberleri
14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
14:11 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap
14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu
14:02 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
13:45 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti
13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
13:21 Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
14:23
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu         
14:11
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi         
13:29
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor         
13:05
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi         
13:04
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı         
10:55
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor         
10:13
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 14:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Firari FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement