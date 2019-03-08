Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Sahte Kimlikle Yakalandı

Firari Fetö Şüphelisi Sahte Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 2 yakalama kararı bulunan gazeteci, sahte kimlikle yakalandı.

Firari Fetö Şüphelisi Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 2 yakalama kararı bulunan gazeteci, sahte kimlikle yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararları ile hakkında 2 yakalama emri bulunan Z.Ö.'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY suçlarından firari şüpheli Z.Ö.'nün gazeteci-yazar, Feza Gazetecilik'te editör ve muhabirlik, Aksiyon Dergisi'nde çalıştığı, Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Z.Ö.'nün ikamet ettiği evde yapılan aramalarda Ali Sökel adına düzenlenmiş sahte kimlik ve örgüte ait materyaller ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Z.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aziz Yıldırım'a Para Cezası Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti

Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti! Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Sahte Kimlikle Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]