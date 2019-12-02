Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:48 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı.
Isparta 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün Isparta emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen E.A. (37), Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Sivas'taki evinin önünde gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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