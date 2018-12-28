Son Dakika Haberleri: Firari Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Firari Fetö Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Firari Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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