Firari Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanı
'nda yakalandı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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