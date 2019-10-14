Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

21 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç.'yi (27) Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde yapılan araştırma sonucu yakaladı.


Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç.'yi saklandığı mahallede gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Dulkadiroğlu, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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