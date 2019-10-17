Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli üsteğmen iken ihraç olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan F.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, F.K.'nın adresinin tespit edilmesi üzerine takibe başladı. Ekipler, gece saat 01.30 sıralarında Ertaş Bulvarı üzerinde yapılan takip sonucu F.K.'yı yakaladı.


Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Çavuşoğlu'ndan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama: Gereken cevabı verdik Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]