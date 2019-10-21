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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

42 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Ankara'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Ankara'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin ankesör soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Tarık Ziya A'nın (23) Ankara'da olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Bolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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