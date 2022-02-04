Üye Girişi
Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

04.02.2022 11:57
Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç olan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan eski Emniyet Amiri A.S.T., Manavgat Tem Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sorgun Mahallesinde yakalanan A.S.T., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi - ANTALYA

Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

YORUMLAR
500

Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:03:35. #1.13#
SON DAKİKA: Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement