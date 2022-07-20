Edinilen bilgiye göre, şüphelinin yakalanmamak amacı ile Altınoluk Mahallesi'nde temin ettiği yazlık bir evde saklandığı tespit üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Firari Ahmet B. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı - Son Dakika

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