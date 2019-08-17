Son Dakika Haberleri: Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı
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Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı

32 dakika önce

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü FETÖ üyesi saklandığı evde gözaltına alındı.

Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü FETÖ üyesi saklandığı evde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' ile 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Nuri D.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Kent merkezinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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