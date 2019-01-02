Firari Fetö Zanlısının Aracına El Konuldu
1 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan
'a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu. Aracı kullanan firari şahsın yeğeni olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İstanbul
'da E-5 karayolu Avcılar
mevkiinde trafik ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan sorgulama da aracın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan bir zanlının aracı olduğu ve aranması olduğu belirlendi. Trafik ekipleri durumu ilçe Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı kullanan kişinin firari zanlının yeğeni olduğunu belirledi. Aracı kullanan şahıs gözaltına alınırken araç incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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