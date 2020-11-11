Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı - Son Dakika

Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı

11.11.2020 03:43
Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı, System.String[]

- Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı Firari Fetöcü, Silivri'de bir fabrikada kömür siloları içerisinde yakalandı.

- Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı

İSTANBUL - Firari Fetöcü, Silivri'de bir fabrikada kömür siloları içerisinde yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro ekipleri, 3 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan C.K.'nın bir fabrikada çalışmaya başladığı bilgisini aldı. Fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına almak istedi. Polisi görünce kaçan zanlı, kömür siloları içerisine saklandı. Polis tarafından yakalanan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Silivri, Polis, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı - Son Dakika


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