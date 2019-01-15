Son Dakika Haberleri: Firari" Fok Çiko, Göltürkbükü'nde Görüntülendi

Firari" Fok Çiko, Göltürkbükü'nde Görüntülendi

53 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinden "kaçan" Çiko isimli kürklü fok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Firari
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinden "kaçan" Çiko isimli kürklü fok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde sahilde gezintiye çıkan turizmci Macit Gündoğdu, denizde bir canlı olduğunu fark etti. Bu hayvanın fok balığı olduğunu gören Gündoğdu ve beraberindekiler, balığı cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun süre bölgede kalan fok balığı, insanlara yakın davranışlarıyla dikkati çekti.

Adı "Çiko" olduğu bildirilen kürklü fok balığının, bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde olduğu, yaklaşık 10 gün önce kaçtığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Göltürkbükü, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:12:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari" Fok Çiko, Göltürkbükü'nde Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]