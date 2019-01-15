Firari Fok Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi
12 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi. Güvercinlik
Mahallesi'nde bulunan yunus gösteri merkezinden 10 gün önce firar eden bir kürklü fok Göltürkbükü
koyunda görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntüsü çekilen kürklü fokun iskeledeki kişilerle oyunlar oynadığı görülürken, daha sonra gözlerden kayboldu. Görüntülenen kürklü fokun yaklaşık bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde bulunduğu ve 10 gün önce firar ettiği belirtildi. Gösteri merkezi yetkililerinin firari foku arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: DHA
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