Son Dakika Haberleri: Firari Fok Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi

Firari Fok Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi

12 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Firari Fok Vatandaşlar Tarafından Görüntülendi, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan yunus gösteri merkezinden 10 gün önce firar eden bir kürklü fok Göltürkbükü koyunda görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntüsü çekilen kürklü fokun iskeledeki kişilerle oyunlar oynadığı görülürken, daha sonra gözlerden kayboldu. Görüntülenen kürklü fokun yaklaşık bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde bulunduğu ve 10 gün önce firar ettiği belirtildi. Gösteri merkezi yetkililerinin firari foku arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

Göltürkbükü, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Güncel
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