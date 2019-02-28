Son Dakika Haberleri: Firari Gaspçı Yakalandı

Firari Gaspçı Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın altınlarını gasp eden firari gasp şüphelisi yakalandı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın altınlarını gasp eden firari gasp şüphelisi yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri gasp şüphelisi M.G.'yi gasp ettiği ziynet malzemeleri ile birlikte yakalandı. M.G.'nin üzerinden 10 adet altın bilezik, bir çift altın küpe, 1 adet altın kolye altın ve 2 adet altın yüzük ele geçirildi. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. M.G. hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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