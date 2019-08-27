Firari göçmen kaçakçısı yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzensiz göçmenleri kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla firari durumda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzensiz göçmenleri kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla firari durumda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokaçlı Mahallesi'ndeki göçmen kaçakçılığı ile ilgili tespit ettikleri firari şüpheli M.E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi ilçe merkezinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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