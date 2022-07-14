Firari hırsız yakalandı - Son Dakika
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Firari hırsız yakalandı

14.07.2022 10:03
Firari hırsız yakalandı

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmadan, 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmadan, 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlattı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplerce yakalanan N.T.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de hırsızlıktan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı Eskişehir'de hırsızlıktan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari hırsız yakalandı - Son Dakika

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