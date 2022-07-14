Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlattı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Firari hırsız yakalandı - Son Dakika

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