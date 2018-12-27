Son Dakika Haberleri: Firari Hırsızlık Zanlısı Sahte Kimlikle Yakalandı

Firari Hırsızlık Zanlısı Sahte Kimlikle Yakalandı

45 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan, hırsızlık suçundan da aranan firari zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

Firari Hırsızlık Zanlısı Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan, hırsızlık suçundan da aranan firari zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı illerde gerçekleşen 14 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve ilçede meydana gelen 12 ayrı hırsızlık suçundan da aranan O.E'nin, Torba kavşağı istikametinde bir otomobilde seyir halinde olduğunu tespit etti.

Zanlı, yaşanan kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalandı. O.E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:37 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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