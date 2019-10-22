Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü 2 kadın yakalandı
Son Dakika Güncel Firari hükümlü 2 kadın yakalandı

Firari hükümlü 2 kadın yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan 2 kadın yakalandı.

Firari hükümlü 2 kadın yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan 2 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlüler Aysun Sezer ile Sibel Yıldırım'ın Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'taki bir evde saklandıklarını tespit etti.

Bu ikamete operasyon düzenleyen polis, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer ile 11 yıl 3 ay hapse mahkum Yıldırım'ı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine götürüldü.

Öte yandan, ekiplerin gün içinde yaptıkları çalışmada haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi daha yakalandı.

Sibel Yıldırım, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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