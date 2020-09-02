Firari hükümlü, 200 bin liralık hırsızlık yapınca yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, 200 bin lira değerinde akıllı telefon ve otomobil hırsızlığı yapan M.G. (24), polis ekiplerince yakalandı. Emniyette 30 suç kaydı bulunan M.G.'nin, 'hırsızlık' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır arandığı öğrenildi.

Kentte yaşayan ve 19 Ağustos sabahı iş yerine gelen S.A., kepenklerin kırıldığını ve içeriden çok sayıda akıllı telefonun çalındığını fark etti. S.A., bunun üzerine polise hırsızlık ihbarında bulundu. Dükkana gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde farklı telefoncularda da meydana gelen hırsızlık olaylarının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde; 5 iş yerine giren hırsızın, emniyette 30 suçtan kaydı olan ve 'hırsızlık'tan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan M.G. olduğu belirlendi. M.G.'nin 200 bin lira değerinde akıllı telefon ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edildi. M.G.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dün sabah saatlerinde, Nilüfer ilçesindeki aparta baskın düzenledi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.